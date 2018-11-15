شكرا لقرائتكم الاتحاد الإماراتي يحدد ملاعب مباريات كأس رئيس الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي، يوم الأربعاء ، مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018 - 2019، والتي ستقام في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات التي قررت أن تقام مباريات دور الـ 16 على مدار ثلاثة أيام مراعاة للبث التلفزيوني للمباريات، حيث سيلتقي فريقا دبا والوحدة يوم الجمعة الموافق السابع من ديسمبر القادم، باستاد مكتوم بن راشد "ملعب شباب الأهلي دبي"، فيما يواجه فريق العين فريق الوصل في نفس اليوم باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ويقام في الثامن من ديسمبر القادم أربع مباريات تجمع فريق الفجيرة مع فريق عجمان باستاد نادي الإمارات برأس الخيمة، وفريق الظفرة مع فريق دبا الحصن باستاد بني ياس بالشامخة، وفريق الشارقة مع فريق الجزيرة باستاد زعبيل بنادي الوصل، وفريق حتا مع فريق الإمارات باستاد اتحاد كلباء.

وتختتم مباريات دور الـ 16 في اليوم التالي بإقامة مباراتين تجمع فريق بني ياس مع فريق النصر باستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة وشباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان.