26 محترفا أجنبيا بالدوري السعودي يلتحقون بمنتخباتهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محمد الشيخ - مكة المكرمة

التحق 26 لاعبا أجنبيا بالدوري السعودي من أصل 128 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (8 لاعبين في كل فريق) بمنتخبات بلدانهم في اليومين الماضيين، للمشاركة معها في مباريات رسمية على مستوى القارة، وفي أخرى ودية استغلالا لأيام الفيفا.

وحرمت الإصابات بعض اللاعبين الأساسيين في منتخباتهم من الالتحاق بها خلال المرحلة الحالية، كلاعب وسط الهلال، الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) وحارس مرمى النصر، الأسترالي براد جونز، ومهاجم الأهلي، السوري عمر السومة، فيما فضلت بعض المنتخبات عدم استدعاء عدد من اللاعبين لعدم أهمية أو حساسية المباريات، كما حدث مع لاعبي الأهلي، المصريين عبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره التونسي ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، علما أنهما ضمنا التأهل قبل هذه المباراة.

وحتى على مستوى عدد الدوليين الأجانب بقي التنافس مستمرا بين متصدر الدوري، فريق الهلال، ووصيفه النصر، حيث يتعادلان في عدد اللاعبين الذين التحقوا بمنتخباتهم في الفترة الحالية بواقع 3 لاعبين من كل فريق.

وباستثناء القادسية والباطن فإن جميع فرق الدوري لديها لاعبون أجانب انضموا إلى منتخبات بلدانهم.

مباريات رسمية وودية بمشاركة أجانب الدوري

ليشتنشتاين * مقدونيا

العراق * بوليفيا

أستراليا * كوريا الجنوبية

اليابان * فنزويلا

عمان * سوريا

الكويت * البحرين

إيران وترينداد وتوباجو

بيرو * الإكوادور

المغرب * الكاميرون

مصر * تونس

جنوب أفريقيا * نيجيريا

أوغندا * الرأس الأخضر

توجو * الجزائر

الجابون *مالي

الهلال

أندريه كاريلو (بيرو)

علي الحبسي (عمان)

عمر خربين (سوريا)

النصر

كريستان راموس (بيرو)

نورالدين أمرابط (المغرب)

أحمد موسى (نيجيريا)

الاتحاد

ماثيو جورمان (أستراليا)

كريم الأحمدي (المغرب)

الشباب

فاروق بن مصطفى (تونس)

جمال بلعمري (الجزائر)

التعاون

سيدرك أميسي (بورندي)

هيلدون رامس (الرأس الأخضر)

الرائد

عز الدين دوخة (الجزائر)

فرحان ساسي (مقدونيا)

الفيصلي

خاليم هايلاند (ترينداد وتوباجو)

فهد الأنصاري (الكويت)

الحزم

جيلبريت الفاريز (بوليفيا)

يوسف قلفا (سوريا)

الاتفاق

رايس مبولحي (الجزائر)

فخرالدين بن يوسف (تونس)

الوحدة

محمد عواد (مصر)

رومولو أوتيرو (فنزويلا)

الأهلي

ديجانيني تفاريس (الرأس الأخضر)

الفيحاء

أدملسون جيجي (الرأس الأخضر)

الفتح

خليل بانجورا (مالي)

أحد

تامر حاج (سوريا)

القادسية

الباطن