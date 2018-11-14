منتخب إنجلترا يُجهز ممرا شرفيا لاستقبال روني

ستكون مباراة إنجلترا أمام أمريكا، المقرر إقامتها غدا الخميس، على ملعب "ويمبلي"، بمثابة احتفال ضخم بالنجم الإنجليزي واين روني، الذي سيصل إلى 120 مباراة دولية، رفقة منتخب الأسود الثلاثة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن روني سيرتدي الرقم 10 في تلك المباراة، بالإضافة لحصوله على ممر شرفي من اللاعبين لحظة دخوله اللقاء كبديل في الشوط الثاني، كما أنه سيرتدي شارة قيادة الفريق.

وسيبدأ منتخب إنجلترا المباراة بفابيان ديلف كقائد للفريق، لكنه سيعطي شارة القيادة لروني لحظة دخوله، حيث يتوقع أن يمنح المدرب جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، اللاعبين الأساسيين بعض الراحة أمام الولايات المتحدة، قبل مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد.

وتأمل مؤسسة واين روني، جمع 500 ألف جنيه إسترليني من عوائد هذه المباراة الودية، للجمعيات الخيرية الخاصة بالأطفال.

وقال ديلف: "عندما شاركت مع إنجلترا للمرة الأولى، كان روني قائد الفريق، لقد رحب بي، وجعلني أشعر بأنني في بيتي، وبمجرد أن يشارك سأعطيه الشارة بنفسي".

أضاف: "سنمنحه ممرا شرفيا، ستكون ليلة عظيمة لروني".

ومن جانبه، قال ساوثجيت: "لا أريد تخصيص وقت محدد لمشاركة روني".

تابع: "سنمنحه ما يكفي من الوقت، لكننا أيضا سنركز على التوازن بين مشاركة الشباب، والاستعداد الجيد لمباراة الأحد المهمة أمام كرواتيا".