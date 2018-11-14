شكرا لقرائتكم وفد من الأهلى يزور ريال مدريد.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار نادى ريال مدريد الإسبانى اليوم الأربعاء، وفدا يمثل النادى الأهلى، والذى قام بزيارة خاصة إلى معقل النادى الملكى "سانتياجو برنابيو". وكشف الحساب الرسمى للريال على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أن إيمليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية فى النادى الإسبانى قام بإستقبال وفد النادى الأهلى خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة، محمد فضل مدير إدارة التعاقدات ، حسام غالى منسق قطاع الكرة و أمير توفيق مدير إدارة التسويق. وعرض الحساب الرسمى للنادى الإسباني عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" فيديو لزيارة وفد النادى الأحمر لريال مدريد، حيث تبادل الطرفان شعارات الناديين. وقام وفد الأهلى بزيارة غرفة خلع ملابس فريق ريال مدريد بجانب متحف النادى الإسباني وملعب "سانتياجو برنابيو".

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