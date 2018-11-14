شكرا لقرائتكم اقبال ضعيف فى منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وتونس المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب ضمن تصفيات الامم الافريقيه 2019 اقبالا ضعيف بالإسكندرية وكانت الحصه المخصصه للبيع باستاد الاسكندريه تقدر بـ 15 الف تذاكره فئه الموحده بقيمه 60 جنيه والدرجة الأولى فئة 150 جنيه ، ولم يتم بيع سوى 2000 تذكرة فقط . وتشهد الاسكندرية هطول أمطار بغزارة وهو ما أدى لعدم وجود طلب جماهيرى للإقبال فى اليوم الاول والذى تم اغلاق البيع به فى الثامنه مساء .

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