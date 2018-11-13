رياضة | سوزانا رئيسا تنفيذيا لرابطة البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزانا رئيسا تنفيذيا لرابطة البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم عن تعيين سوزانا دينيدج المسؤولة البارزة في مؤسسة ديسكفري الإعلامية رئيسا جديدا للرابطة خلفاً لريتشارد سكودامور. وتحتل سوزانا دينيدج حاليا منصب الرئيس العالمي لشركة أنيمال بلانيت في مؤسسة ديسكفري للإعلام وعملت في السابق رئيسا لشبكة ديسكفري في المملكة المتحدة وأيرلندا. وأفادت الرابطة بأن سوزانا ستبدأ مهمتها الجديدة في بداية العام المقبل على أن يتحدد الموعد في وقت لاحق بعد الاتفاق مع ديسكفري.

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