رياضة | رئيس الاتحاد: نثق في قدرة حلمي طولان على إعادة زعيم الثغر للطريق الصحيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد: نثق في قدرة حلمي طولان على إعادة زعيم الثغر للطريق الصحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن مجلس الإدارة يثق تماماً بحلمي طولان كمدير فني قدير له مكانته وقدراته الكبيرة التي يشهد بها الجميع ويستطيع من خلالها تجاوز الموقف الحالي الغير جيد لفريق الكرة.

وأشار رئيس النادى بأنه تواصل مع حلمي طولان للتعرف على احتياجات المرحلة المقبلة والتدعيمات المطلوبة للفريق ، مؤكداً له على وقوفه ومجلس إدارة النادى خلف الفريق لاستعادة العروض الطيبة التي قدمها تحت قيادته.

فيما أكد حلمى طولان بأن الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين و أن زيادة التجانس فيما بينهم هو هدفه و جهازه الفني خلال المرحلة المقبلة ، و أشار بحاجة الفريق فقط لبعض التدعيمات لبعض المراكز ، و التي سيكون لها عظيم الأثر في إحداث الفارق الذى يأمله الجميع.

وشدد محمد مصيلحى بأنه لا تهاون مع أي فرد داخل منظومة الفريق خلال المرحلة المقبلة و أن بقاء أي لاعب من عدمه سيتوقف على مدى قدرته على العطاء و إفادة الفريق.

وأختتم رئيس نادى الاتحاد السكندرى حديثه مؤكداً بأنه يثق تمام الثقة في جماهير الثغر العظيمة خلال المرحلة المقبلة ، و دعمها لفريقها كما هو معتاد دائماً ، أملاً أن يستمر هذا الدعم و هذه المساندة حتى فترة الانتقال الشتوية القادمة و التي سيتم دعم الفريق خلالها بعناصر مميزه سوف تحدث الفارق الفني الذي يأمله الجميع بوجه عام و ترضى طموحات و آمال جماهير هذا الصرح الرياضي الكبير .