رياضة | فرمان الخطيب يحسم مصير محمد يوسف الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان الخطيب يحسم مصير محمد يوسف الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجنة الكرة قراراً بعدم رحيل محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة في التغييرات المنتظر إجرائها يوم الخميس المقبل.

ورفض الخطيب رحيل محمد يوسف عن منصبه بالجهاز الفني واستبعد فكرة تعيين سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة القادمة.

ويبحث رئيس لجنة الكرة عن دور لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي داخل اللجنة بعيداً عن منصب يوسف بجهاز كارتيرون خاصة أن المدرب العام للأهلي وافق على العودة لمنصب الرجل الثاني حباً في القلعة الحمراء.