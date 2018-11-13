الزمالك يحفز لاعبيه بصرف المكافآت قبل مواجهة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل مصراوي:

صرف مسؤولو نادي الزمالك، جزء من عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الـ14 بالدوري.

وفاز الزمالك على حساب الإنتاج الحربي بهدفين لهدف، ليتصدر بطولة الدوري الممتاز، ليصل للنقطة 26، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

وحصل لاعبو الزمالك على أجازة لمدة 4 أيام، ليستأنف تدريباته يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة الداخلية يوم 22 نوفمبر الجاري بملعب بتروسبورت.

ويقوم مسئولو الزمالك بسداد مستحقات اللاعبين السنوية من خلال رواتب شهرية بخلاف سداد جزء من العقود كل ثلاثة أشهر.

ويسعى الزمالك لتحفيز لاعبيه لاستمرار سلسلة الانتصارات بعد الوصول لصدارة الدوري مع 3 مباريات مؤجلة، بالإضافة للوصول لدور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال والفوز أمام الاتحاد ذهابا بهدف.

ويلتقي الزمالك في الجولة المقبلة أمام الداخلية يوم 22 نوفمبر بالأسبوع الـ15 للدوري.