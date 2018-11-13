الاتحاد يعلن تمسكه بفلانويفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أعلن الاتحاد تمسكه بلاعب خط وسطه التشيلي كارلوس فيلانويفا، نافيا ما تردد حول استغناء العميد عن خدماته. وقال المتحدث الرسمي للنادي حسين الشريف أمس «بشأن ما تم انتشاره حول التخلي عن خدمات فيلانويفا، تؤكد إدارة اتحاد جدة أن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا، فيلانويفا مستمر معنا، لذلك نأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار ونقلها من مصدرها الرسمي في نادي الاتحاد فقط».



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