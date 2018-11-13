شكرا لقرائتكم اليوم يكتمل صفوف الفراعنة لمباراة تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تكتمل اليوم الثلاثاء صفوف المنتخب الوطني الأول بانضمام لاعبو بيراميدز ودجلة الى معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب قبل 72 ساعة من المواجهة المرتقبة أمام المنتخب التونسى الجمعة المقبلة ببرج العرب ، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر اقامتها يونيو المقبل بالكاميرون.

وخضع المنتخب بالأمس لتدريبات استشفائية فى أولى التدريبات التى أقيمت بالمعسكر، وحرص الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى على رفع حالة الضغط و إعداد اللاعبين نفسيا لخوض المواجهة المرتقبة أمام تونس لحسم صدارة المجموعة العاشرة.

وطالب أجيرى من اللاعبين خلال المران الأول على ضرورة التحلى بروح التحدى فى المباراة القادمة خاصة وأنه لن يقبل بأى نتيجة سوى الفوز رافضًا نغمة الاجهاد التى يتحدث عنها بعض اللاعبين قائلا : "كافة اللاعبين بالعالم يواجهون نفس الظروف وعلى الجميع أن يبعد نهائيًا مثل هذه المشاعر التى تؤثر سلبيًا على الفريق ، كما أكد أجيرى خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين عقب مران الأمس أنه يراهن عليهم فى مواجهة المنتخب التونسى، وان تفوق الترجى على النادي الأهلي لا يعنى على الاطلاق تأثر الفريق سلبيًا بذلك خاصة وأن هناك نجومًا يمتلكون خبرات دولية كبيرة.