الفيفا يسيّر شؤون اتحادَي كرة القدم في الدومينيكان ومدغشقر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم، عن تشكيل لجنة للإشراف على تسيير شؤون الاتحاد الدومينيكي لكرة القدم بعد تنحية أوسيريس جوزمان مؤخرًا من رئاسة الاتحاد.
ويأتي هذا الإجراء من قبل الفيفا بعد زيارة وفد مشترك من مسؤولي (فيفا) واتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) إلى سانتو دومينيجو عقب تنحية جوزمان وحرمانه من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة؛ علمًا بأنه ترأس الاتحاد منذ 1998.
وقبل شهر واحد، كانت لجنة القيم بالفيفا عاقبت جوزمان بالإيقاف 10 سنوات لإدانته بالحصول على رشى إضافة إلى تعارض المصالح.
كما فرض الفيفا غرامة مالية على جوزمان قدرها 150 ألف فرانك سويسري (151.2 ألف دولار).
كما أعلن الفيفا، اليوم، عن تشكيل لجنة مماثلة لتسيير أمور اتحاد كرة القدم في مدغشقر، على أن ينتهي عملها في 12 مايو 2019.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أن عملية انتخاب مسؤولي اتحاد مدغشقر لم تتم طبقًا للمعايير الموضوعة من قبل الفيفا.
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