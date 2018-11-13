"ألوية العمالقة" تضيق الخناق على الحوثيين داخل أحياء الحديدة

شددت "ألوية العمالقة" من خناقها على مليشيا الحوثي الانقلابية داخل أحياء مدينة الحديدة، غربي اليمن، بمشاركة فاعلة من المقاومة اليمنية المشتركة.

وذكر بيان صحفي لألوية العمالقة، فجر الإثنين، أن قواتها تقدمت في عدد من الأحياء الشرقية والجنوبية بمدينة الحديدة، بعد معارك عنيفة مع مسلحي مليشيا الحوثي بجوار "مستشفى 22 مايو" في حي "7 يوليو" والأحياء الشرقية المجاورة له.

وأسفرت المعارك، وفقا للبيان، عن مقتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، وإصابة المئات إلى جانب فرار قياداتهم وعناصرهم نحو وسط المدينة، واتخاذ المدنيين دروعا بشرية، في محاولة منها لعرقلة تقدم القوات اليمنية المشتركة.

وأضاف البيان أنه في إطار الانتهاكات الحوثية، فقد قامت المليشيات الانقلابية، مساء الأحد، بتفجير أحد أكبر المباني الواقعة في الأحياء الشرقية بعد ساعات من تهاوي قناصتها بين قتلى وجرحى وأسرى أمام القوات اليمنية المشتركة.

من جانبه، قال بيان صحفي للمقاومة الوطنية، إن مليشيا الحوثي فجرت عن بعد، مبنى المستثمر "خالد عبدالنبي" المكون من 8 طوابق إلى جانب مبنيين آخرين مجاورين لها في شارع "الخمسين" على بعد نصف كيلو من "مستشفى 22 مايو" شمال شرق مدينة الحديدة.

وجاء التفجير، عقب فرار عناصر المليشيا من المبنى الذي يضم عددا من مخازن الألغام، إذ لجأت المليشيا إلى أسلوب إجرامي، من خلال التفجير عن بعد بالعبوات الناسفة، ما أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة منه.