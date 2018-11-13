"جوارديولا" معرض لعقوبة من الاتحاد الإنجليزي

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني لمانشستر سيتي، بسبب تصريحاته حول تحكيم مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) طلب من "جوارديولا" توضيحات حول تعليقاته على نزاهة الحكم في مباراة الديربي.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد الإنجليزي أعطى مهلة لـ"جوارديولا" حتى يوم الخميس المقبل، لتفسير تصريحاته حول نزاهة حكم المباراة "أنتوني تايلور".

وعلق "جوارديولا" قبل المباراة قائلًا: "تايلور سيقوم بعمله مثلما نفعل نحن المدربين واللاعبين، سيحاول الخروج بمباراة جيدة، ونتمنى أن يأخذ القرارات الصحيحة للجانبين.. والشيء المهم هو التركيز على لعبتنا؛ لأن كل إنجلترا ستشاهدنا".

ووفقًا لما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، سيتعين على "جوارديولا" تقديم توضيحات للاتحاد الإنجليزي قبل الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يوم الخميس المقبل.