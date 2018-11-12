شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحقق أرقاماً سلبية بعد الهزيمة أمام ريال بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن برشلونة حقق أرقاما سلبية بعد خسارته أمام ريال بيتيس، مساء الأحد، على ملعب «كامب نو»، بنتيجة 4/3، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدورى الإسبانى.

وأضافت الصحيفة أن مواجهة ريال بيتيس كانت أول مباراة تشهد تسجيل النجم ليونيل ميسى هدفين أو أكثر على أرض «كامب نو» ويخسرها فريق برشلونة فى النهاية.

وأشارت إلى أن الهزيمة أعادت للأذهان المرة الأخيرة التى يتلقى فيها برشلونة 4 أهداف على ملعبه فى مباراة رسمية، وذلك قبل 15 عاما، حين خسر أمام ديبورتيفو 4/2 فى أبريل 2003. وتابعت أن الهزيمة أفسدت فرحة الحارس الألمانى تير شتيجن، بعدما أصبح أكثر حارس ألمانى يشارك فى الليجا بإجمالى 92 مباراة، متفوقا على الحارس بودو إلجنر 91 مباراة.

وأضافت الصحيفة أن رباعية بيتيس أنهت رقم برشلونة بعدم الهزيمة على ملعبه فى الدورى لـ 42 مباراة متتالية، والتى كانت سلسلة النتائج الأفضل فى أكبر 5 بطولات دورى فى القارة الأوروبية.

أوضحت أن كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق سيلتا فيجيو، أصبح المدرب الوحيد الذى يفوز على ريال مدريد وبرشلونة على ملعبهما خلال 10 مواسم الأخيرة من الدورى الإسبانى.

فى نفس السياق، قالت صحيفة «ماركا» على هزيمة برشلونة: «انتصار على طريقة كرويف لريال بيتيتس على ملعب كامب نو».

فيما كتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «خطوة إلى الوراء فى برشلونة»، مضيفة أن ريال بيتيس أحبط ريمونتادا البارسا، فى ليلة عودة ليونيل ميسى للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

وتابعت أن أول هزيمة فى الليجا للفريق فى كامب نو منذ 26 شهرًا، لكن فريق المدرب إرنستو فالفيردى لا يزال فى الصدارة برصيد 24 نقطة.

وجاء العنوان لصحيفة «سبورت» الكتالونية: «الدرس»، موضحة أن ريال بيتيس فجر المفاجأة وهزم برشلونة بنتيجة 4/3.

على الجانب الآخر، أكدت صحيفة «ماركا» أن برشلونة وجد ضالته فى المدرب كيكى ستيين، المدير الفنى لفريق ريال بيتيس، بعد المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب «كامب نو».

وأكدت الصحيفة أن هذه المباراة جعلت المدرب كيكى ستين يقدم أوراق اعتماده، ليكون خليفة إرنستو فالفيردى فى حال رحيله عن برشلونة الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن كيكى تحدث مع ليونيل ميسى بعد المباراة، ويبدو أن العلاقة بين الثنائى جيدة، ولذلك يكون برشلونة قد قطع شوطا كبيرا فى ظل المفاوضات مع المدرب الإسبانى.

من جانبه، أبدى إيرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة، حزنه بعد الهزيمة أمام ريال بيتيس، مشددا على أن الخسارة قاسية، ولاسيما أنها على ملعب «كامب نو» معقل الفريق الكتالونى.

وقال فالفيردى: «لقد بدأنا بشكل جيد، لكن كانت هناك أوقات خرج فيها لاعبو بيتيس للهجوم بقوة ولم نكن على ما يرام، وعندما دخلنا أجواء المباراة وعدنا بالنتيجة، نقطة الضعف فى المباراة كانت هى الشوط الأول، لم تكن لدينا استمرارية».