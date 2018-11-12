شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ريال مدريد تُنصّب «سولارى» على عرش الميرنجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن جماهير ريال مدريد الإسبانى ترى أن الأرجنتينى سانتيجو سولارى هو الأفضل لتعيينه رسميًا على رأس الجهاز الفنى للميرنجى حتى نهاية الموسم الحالى.

كان ريال مدريد قد فاز، مساء الأحد، على سيلتا فيجو، بنتيجة 4/2، حيث نجح سولارى فى تحقيق أفضل انطلاقة له كمدرب، بعدما فاز فى 4 مباريات متتالية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007 التى يصل فيها أى مدرب فى ريال مدريد إلى هذا الرقم.

تسلّم سولارى، لاعب ريال مدريد السابق، مهمة التدريب مؤقتًا بعد إقالة المدرب الاسبانى جولن لوبيتيجى، بسبب النتائج السيئة التى كان آخرها الهزيمة المذلة فى الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 5/1.

سجل الفريق، تحت قيادة سولارى، 15 هدفاً، فى حين دخل مرمى الفريق هدفان فقط، كما منح المدرب الأرجنتينى فرصة للاعبين الشباب، خاصة البرازيلى فينيسيوس جونيور الذى أثبت نفسه وتفوق على عديد من النجوم داخل الفريق.

أضافت الصحيفة أن أداء الملكى تحسن بشكل ملحوظ للغاية، حيث نجح الفريق فى العودة إلى سلسلة الانتصارات وأعاد صورته الحقيقية مرة أخرى.

فى السياق نفسه كان لجماهير ريال مدريد رد فعل سريع عقب الفوز على سيلتا فيجو، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، حيث انهال مشجعو الميرنجى بالمديح على سولارى.

قال أحد مشجعى الريال: «سولارى يبدأ مع أربعة انتصارات متتالية. سجل الفريق 15 هدفًا وتلقى هدفين فقط، بفارق 13 هدفًا، إنها أفضل بداية لمدرب لريال مدريد عبر تاريخه المقدر بـ116 عامًا».

فيما كتب آخر: «سولارى سيقوم بتحطيم أرقام زيدان»، وقال آخر: «أعتقد أننا نمتلك زيدان جديدا فى سولارى»، وكتب مشجع: «سولارى زيدان جديد بالنسبة لنا»، فيما قال أحد المشجعين: «أعتقد أن بيريز سيقوم بتسليم المهمة لسولارى على الأقل حتى نهاية الموسم».

من جانبها، كان للصحف الإسبانية نفس الاتجاه بشأن سولارى، حيث قالت صحيفة «آس» بعنوان «نجم سولارى، عودة أفضل نسخة من بنزيما، تساعد ريال مدريد على العودة لتسجيل الأهداف، حيث سجل الفريق، 15 هدفا خلال 4 مباريات».

فيما قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «بنزيما وراموس يساهمان فى استمرار سولارى»، وكتبت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «بنزيما يوظف سولارى».

كتبت صحيفة «سبورت» الكتالونية: «ريال مدريد مثالى فى بالايدوس»، مضيفة أن الميرنجى ظهر بشكل جيد ونجح فى العودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات.

على الجانب الآخر، ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتزم عقد ثورة فى سوق الانتقالات الشتوية وعدم الانتظار للصيف المقبل، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل.

أشارت الصحيفة إلى أن الريال يريد التعاقد مع ثلاثة لاعبين فى شهر يناير المقبل، لإحداث ثورة حقيقية فى صفوف الميرنجى بالدور الثانى من مسابقة الليجا، ودورى أبطال أوروبا.

وأضافت أن بيريز لن يبخل فى صرف الأموال على صفقات الميركاتو الشتوى، بل سيفتح خزائنه من أجل ضم لاعبين جدد على مستوى الملكى، حيث يخطط لرحيل عدد من اللاعبين الذى لا يشاركون بصفة مستمرة فى تشكيلة سولارى.

تابعت أن أبرز اللاعبين المهددين بالرحيل فى الميركاتو الشوى هم ماركوس يورينتى، خسيسوس فاييخو وفيدى فالفيردى، حيث إن الأول لم يدخل فى حسابات لوبيتيجى أو سولارى منذ بداية الموسم، وكذلك الحال للاعب الثانى، فيما يعانى الأخير من الإصابات العديدة.

تسعى إدارة الريال للتعاقد مع الثلاثى، ماريو هيرموسو، كارلوس سولير وماورو إيكاردى من أجل الظفر بخدماتهم خلال انتقالات الشتاء، حيث رصد الميرنجى مبلغ 200 مليون يورو للصفقات الجديدة.

ويرغب الريال فى الحصول على خدمات إيكاردى، لتدعيم خط هجوم الفريق فى ظل المستوى المتفاوت الذى يظهر به الفرنسى كريم بنزيما منذ بداية الموسم.