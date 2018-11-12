شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُجمد مستحقات لاعبيه بعد التعادل مع بتروجت فى الديربى البترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة إنبى، تجميد مستحقات اللاعبين بعد التعادل السلبى مع بتروجت، فى الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز، نظرا لتراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة بشكل عام .

وتعادل إنبى فى آخر 5 مباريات له فى بطولة الدورى الممتاز بداية من مواجهة حرس الحدود ثم الإنتاج الحربى والداخلية والجونة وصولا للتعادل الأخير مع بتروجت ما أفقد الفريق العديد من النقاط بالبطولة حيث يحتل المركز الحادى عشر بعد خوضه لـ12 مباراة برصيد 14 نقطة نتيجة الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى خمس مباريات والهزيمة فى أربعة.