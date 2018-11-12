شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يجتمع بلاعبى الأهلى لنسيان نتيجة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد هانى رمزى، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، جلسة نفسية مع لاعبى الأهلى الدوليين عقب مباراة الترجى التونسى التى خسرها الأحمر بثلاثية نظيفة فى لقاء الإياب وخسارة دورى أبطال أفريقيا.

ويجتمع رمزى بلاعبى الأهلى وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وصلاح محسن ومروان محسن فى معسكر المنتخب الذى انطلق اليوم ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة تونس الجمعة المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، لمطالبتهم بنسيان نتيجة مباراة الترجى والتركيز فى المنتخب، خاصة أن مباراة تونس سيكون لقاءً قوياً لحسم متصدر المجموعة.

كان منتخب مصر وتونس قد تأهلا لأمم أفريقيا بشكل رسمى 2019 بالكاميرون، ويتصدر تونس المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة ومصر فى المركز الثانى بـ10 نقاط وإى سواتينى والنيجر فى المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.