شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المقاولون العرب يتقدم على الداخلية بهدف طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المقاولون العرب فى إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف مقابل لا شىء على الداخلية فى المباراة المقامة بينهما باستاد الشرطة بالعباسية ضمن فعاليات الجولة الـ14 للدورى.

أحرز الهدف طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون فى الدقيقة 38 من عمر المباراة من تسديدة قوية سكنت مرمى محمد صبحى حارس الداخلية.

جاء الهدف من ضربة ركنية لعبها طاهر محمد طاهر لزميله محمد طلعت الذى أعادها للاعب من جديد الذى قام بوضعها داخل المرمى بكل قوة معلنا عن هدف التقدم للذئاب .

كان المقاولون العرب قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : حسن شاهين

الدفاع : محمد سمير – إبراهيم عادل – أحمد الشيمى – حسن الشامى

الوسط : إبراهيم صلاح – أحمد محمود " طيطا " – محمد مجلى – لويس ادوارد

الهجوم : محمد طلعت – طاهر محمد طاهر

يحتل المقاولون العرب المركز الاخير بجدول الدورى برصيد 11 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى اثنين والخسارة فى 6 لقاءات ، بينما يدخل الداخلية اللقاء فى المركز السابع برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 4 والتعادل فى مثلهم والخسارة فى 4