رياضة | المحمدي: علاقتي طيبة بلاعبي الاهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحمدي: علاقتي طيبة بلاعبي الاهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، على قوة العلاقة التي تجمعه بين لاعبي الأهلي والزمالك حتى الآن خاصة ظهير الأهلي السابق سيد معوض
وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد : "مازلت على تواصل مع لاعبي الاهلي والزمالك من ابناء جيلي ، خاصة سيد معوض تجمعني به علاقة طيبة حتى الان".
وعن ذكرياته مع إحدى مباريات القمة قال المحمدي: "كانت ثاني قمة أخوضها، أتذكر جملة قالها لي احمد حسن خلال هذا اللقاء : "هو كل ماتش لازم تجيب فينا جول ؟".
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