رياضة | أمير عادل يشارك في تأهل فريقه نورشوبينج إلى الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير عادل يشارك في تأهل فريقه نورشوبينج إلى الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أمير عادل المصري الدانماركي المعروف بالكسندر ياكوبسون، في فوز نادي نورشوبينج علي هايكن السويدي في آخر مباراة في الدوري. وبتلك النتيجة يحتل نورشوبينج المركز الثاني في الدوري بعد المتصدر أه اي كو السويدي بفارق نقطتين، مما يسمح له بالصعود واللعب في الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج". وفي لقطة طريفة أهدى أمير عادل محبيه وصديقه قميصه الخاص بعد المباراة.

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