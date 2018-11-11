الامارات | «عمان 44» يظفر بلقب الموسم في بطولة دبي للتجديف

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمان 44» يظفر بلقب الموسم في بطولة دبي للتجديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم أول من أمس، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019، وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة (30 دقيقة كل 30 يوماً)، الذي جمع أكثر من 500 شاب في قناة دبي المائية، فوز القارب عمان 44، التابع لوزارة الشؤون الرياضية، وبقيادة النوخذة حميد بن سالم البحري، بالمركز الأول في الشوط الثاني للمرة الثالثة، وبالتالي تصدره وبالعلامة الكاملة للترتيب العام لبطولة دبي 2018-2019، ليحجز أول المقاعد في أغلى البطولات كأس آل مكتوم الـ21. وبرز طاقم القارب القرطاسي 25، لمالكه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبقيادة النوخذة عمران المهيري، في الشوط الأول الذي شهد مشاركة ما يصل إلى 50 قارباً، وزعت على شوطين، حيث تفوق القارب القرطاسي 25 على بقية منافسيه، في الشوط الذي حمل لون العلم البرتقالي، وأبرزها القارب رأس الخيمة 50، لمالكه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة محمد أحمد الشحي، والذي احتل المركز الثاني.