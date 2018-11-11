الامارات | منتخب السلة يتعثر أمام مصر في البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يتعثر أمام مصر في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة لهزيمته الثانية على التوالي، في البطولة العربية للرجال التي تستضيفها حالياً العاصمة المصرية القاهرة، عقب خسارة الأبيض، أول من أمس، أمام صاحب الضيافة المنتخب المصري «69-82»، على صالة ملاعب استاد القاهرة، ضمن ثانية جولات الدور التمهيدي من البطولة المقامة حتى 16 الشهر الجاري. وفرض منتخب مصر أفضليته المطلقة على مجريات الفترتين الأولى والثانية، قبل أن ينجح الأبيض في تقليص الفارق مع نهاية الفترة الثالثة، قبل أن يفوز المنافس بالفترة الرابعة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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