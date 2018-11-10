الان تتابع ‏رسميا.. تأجيل مباريات الجولتين الـ17 والـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بشرة سارة.. “ماسنجر فيسبوك” يستعد لإطلاق خدمة مهمة «فيسبوك» تحذف 14 مليون محتوى يدعم داعش سامسونج تكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي “واتساب” يطور ميزة جديدة للرسائل الصوتية

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