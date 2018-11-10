الأهلي يجني 22 مليون جنيه رغم خسارة نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يخرج الأهلي خالي الوفاض رغم خسارة نهائي إفريقيا، بل حصد مكافآت مالية بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة على ملعب رادس، في النهائي الذي أقيم مساء الجمعة.

وحصل الأحمر صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية مبلغ 1.25 مليون دولار (حوالي 22 مليون و300 ألف جنيه)، طبقا لقواعد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الذي رفع قيمة المكافآت عام 2016.

ولم يكتف الترجي بالتتويج بنسخة 2018 للمسابقة والحصول على الميداليات الذهبية، بل وحصد 2.5 مليون دولار -ضعف جوائز الوصيف- كمكافأة الفوز باللقب.

وكان الكاف، بقيادة رئيسه الكاميروني السابق عيسى حياتو، جوائز المسابقة إلى 2.5 مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 67.66%، فيما رفع جائزة الوصيف بزيادة قدرها 25%.

جدير بالذكر أن الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا إلى كأس العالم للأندية في الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، وسيضمن الحصول على جائزة مالية أخرى حتى لو لم يحقق أي فوز.