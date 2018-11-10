رياضة | كارلوس: فينيسيوس لاعب متكامل.. ورونالدو لن يجلب الأبطال ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارلوس: فينيسيوس لاعب متكامل.. ورونالدو لن يجلب الأبطال ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد البرازيلي روبرتو كارلوس، اسطورة ريال مدريد الإسباني السابق، بالمباراة الماضية للملكي في دوري أبطال أوروبا والفوز على فيكتوريال بلزن بخماسية نظيفة.

وقال كارلوس في تصريحات صحفية: "لقد كان الفوز في بلزن رائعاً، ويعطي الثقة لمواصلة العمل والتحسن بحيث يكون لدى الفريق إمكانية لعب نهائي أخر".

وأضاف: "فينيسيوس؟ أتمنى دائما أن أري اللاعبين البرازيليين يأتون إلى أوروبا، فينيسيوس هو صغير جدا عندما غادر البرازيل ولكن هذا جيد بالنسبه له ليكتسب الخبره، ولعب مباراة رائعه في بلزن سوف يصنع التاريخ في ريال مدريد وإنه لاعب حدي، مراوغ، مسؤول، منتظم وكامل".

وواصل: "سبق لسولاري وزيدان أن عرفا ما هو تدريب ريال مدريد، لكن أنا سعيد للغاية كسفير، كنت في تركيا ورجعت إلى ريال مدريد، أشعر بالفخر الآن بالدور الذي ألعبه للنادي، هنا لمواصلة صنع التاريخ".

وتابع: "يوفنتوس المفضل للفوز بدوري الأبطال لأنه يملك كريستيانو؟ إنه لاعب عظيم ، لكنه وحده لا يمكنه الفوز بدوري الأبطال".