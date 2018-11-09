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شكرا لقرائتكم بطلة العالم في الإسكواش تدعم الأهلي: مصر بتلعب النهاردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرصت نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش والمصنفة الأولي عالمياً علي دعم ومؤازرة الأهلي خلال مباراته أمام الترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل تحقيق اللقب التاسع في تاريخه.
وكتبت نور الشربيني عبر حسابها علي فيس بوك رافعة قميص الأهلي المسجل عليه اسمها وتصنيفها الأول علي العالم، " مصر بتلعب النهاردة هنشجع مصر هنشجع الأهلي #التاسعة_يا_أهلي #افريقيا_يا_أهلي
جدير بالذكر أن نور الشربيني معروفة بانتمائها للأهلي وكشفت عن ذلك في أكثر من مناسبة سابقة.
وقطع الأهلي شوطا كبيرا نحو تحقيق لقب البطولة الإفريقية بعد فوزه علي الترجي بنتيجة 3 / 1 في مباراة الذهاب ببرج العرب ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان التتويج بلقب الأميرة الإفريقية.
نور الشربيني
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