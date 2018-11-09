التشكيل المتوقع.. مروان يقود هجوم الأهلى أمام الترجى وجابر أساسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى، على تشكيل الفريق لمباراة الترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا. ويضم التشكيل المتوقع كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - ساليف كوليبالى - سعد سمير - أيمن أشرف – حسام عاشور – عمرو السولية - إسلام محارب - وليد سليمان - ميدو جابر ومروان محسن. ويفقد الأهلى عددا كبيرا من لاعبيه الأساسيين لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من أحمد فتحى وأجاى ومعلول للإصابة، فيما يغيب وليد أزارو للإيقاف.

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