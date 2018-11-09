شكرا لقرائتكم خبر عن 62% من القراء يتوقعون استعانة الأهلى بمروان محسن بديلا لأزارو فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع استعانة الأهلى بمروان محسن بديلا لأزارو فى نهائى أفريقيا، توقع غالبية القراء استعانة الأهلى بمروان محسن بديلا لأزارو فى نهائى أفريقيا. وتوقع 62% من القراء استعانة الأهلى بمروان محسن بديلا لأزارو فى نهائى أفريقيا، بينما استبعد 32% من القراء استعانة الأهلى بمروان محسن بديلا لأزارو فى نهائى أفريقيا، فى الوقت الذى أعرب فيه 6% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



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