الزمالك يستقر على إبرام عقود الملابس لمدة 3 مواسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الزمالك على إبرام عقود مع شركة الملابس التى تم شراء أطقم الموسم الحالى منها بعدما نالت إعجاب الجماهير البيضاء واللاعبين حيث سيتم توقيع عقود مع الشركة لمدة 3 سنوات.
تتضمن عقود الزمالك مع الشركة الألمانية بعض الامتيازات للنادى منها إنشاء ستورز ولكن حال توقيع العقود سيتم عمل تصميم جديد لقميص الفريق بالموسم المقبل سيكون خاص بالقلعة البيضاء غير التصميم الحالى.
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