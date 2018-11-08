مران الأهلي.. التدرب على ركلات الترجيح.. تألق الحراس.. وتواجد جماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل مصراوي:

خاض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الخميس على الملعب الرئيسي قبل مواجهة نظيره الترجي غدًا الجمعة على ذات الملعب؛ حيث بدأه اللاعبين بقراءة الفاتحة.

ويحل الأهلي ضيفًا في التاسعة مساء يوم غد الجمعة على نظيره الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا وهو فائز في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف.

و شهد المران تواجد عدد من جماهير الأهلي التي حرصت دعم فريقها في النهائي؛ حيث ظلوا يهتفون للجهاز الفني واللاعبين بضرورة تحقيق البطولة.

وشارك إسلام محارب، في المران بشكل طبيعي في كافة فقرات بعد أن تعرض لكدمة خفيفة في مران أمس على الملعب الفرعي لاستاد رادس.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق على تنفيذ العديد من الجوانب الخططية خلال مران الفريق بالإضافة إلى تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية لتنفيذها خلال المباراة.

وقاد مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى مرانًا قويًا لحراس الفريق على هامش المران؛ حيث شهد تدريبات متنوعة للثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي فيما ظهر الثلاثة بشكل مميز خلال فقرات المران وتصدوا للعديد من الكرات.

وحرصي باتريس كارتيرون على تخصيص فقرة من مران الفريق للتدرب على تنفيذ ركلات الترجيح تحسبًا لوصول المباراة إليها في حالة التساوي بين نتيجة مباراتي الذهاب والاياب.