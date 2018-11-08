شكرا لقرائتكم خبر عن
مران الزمالك.. انتظام هيما.. الاحتفال بمولودة الونش.. وعودة مدرب الحراسوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 8 نوفنبر 2018 06:09 مساءً - انتظم محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامه حالياً بملعب النادي عقب حصوله على راحة بالأمس بسبب مشاركته مع فريق شباب النادي ببطولة الجمهورية، كما شارك محمود جنش حارس مرمى الزمالك ومحمود دونجا ومحمد عبدالسلام ومحمود حسن لاعبو الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي عقب خوضهم تدريبات بصالة الجيمانزيوم بالنادي بالأمس.
كما عاد السويسري توماس جروتز مدرب حراس مرمى الزمالك، للانتظام فى مران الفريق اليوم، بعد غيابه بالأمس عقب تعرضه لنزلة معوية وقاد اليوم تدريبات الحراس بشكل طبيعى.
فيما احتفل الجهاز الفني للزمالك ولاعبو الفريق بالمدافع محمود حمدي الونش، وذلك بعدما رزق بمولوده جديدة، خلال المران المقام حاليا فى ملعب النادي وحرص كل اللاعبين علي تهنئة الونش علي المولودة الجديدة، على هامش الاستعدادات لمواجهة الإنتاج الحربى، يوم الأحد المقبل، فى الأسبوع الـ14 بالدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الزمالك.. انتظام هيما.. الاحتفال بمولودة الونش.. وعودة مدرب الحراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.