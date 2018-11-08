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لأول مرة منذ 6 سنوات.. المصرى يخوض مبارياته بالقاهرة أمام الزمالك بدورى الناشئين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 8 نوفنبر 2018 06:09 مساءً - يقود فريق المصرى فنيا عبده بدرية وفى المقابل يقود الزمالك فنيا وليد صلاح عبد اللطيف نجم الأبيض السابق. من جهته أكد كريم ذكرى، مدير شئون اللاعبين بالنادى المصرى، أن مسئولى الزمالك استقبلوهم أفضل استقبال منذ وصولهم القاهرة مرورا بتواجدهم داخل نادى الزمالك، كما وجه ذكرى الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء وجميع المسئولين عن قطاع الناشئين بقيادة سامى الشيشينى.

المصرى والزمالك



المصرى والزمالك



المصرى والزمالك

والان نبدء بالتفاصيل

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