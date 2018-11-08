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صورة .. أحمد الشيخ إلى تونس لمساندة الأهلى فى النهائى الأفريقي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 8 نوفنبر 2018 06:09 مساءً - نشر أحمد الشيخ لاعب فريق الاهلى صورة له عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر بالتوجه الى تونس لمساندة الفريق الاحمر خلال المباراة النهائية أمام الترجى التونسى بالبطولة الافريقية وجاء معلقا " أفريقيا يا أهلى " .

أحمد الشيخ ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي مساء غد الجمعة في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويرغب الشيخ في دعم زملائهم ومؤازرتهم من ملعب المباراة، وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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