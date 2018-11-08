شكرا لقرائتكم خبر عن

الزمالك يطلب تأجيل جلسات استئناف قضيتى كريم الحسن وماريتيمو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 8 نوفنبر 2018 06:09 مساءً - تقدم هانى زاده عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، طلبا اليوم بتأجيل جلستى استئناف قضيتى الغانى كريم الحسن لاعب الفريق السابق ونادى ماريتيمو البرتغالى بالمحكمة الرياضية الدولية. من جانبه أوضح هانى زاده فى خطاب نادى الزمالك المقدم إلى المحكمة الرياضية الدولية إنه تم تحديد جلسات الاستئناف بشكل سريع بعد تقدم النادى الأبيض باستئناف فى الشهر الماضى. وقال زاده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"قدمت شكوى فى الكاس المحكمة الرياضية الدولية بشأن إنهم حددوا جلسة سريعة لنظر استئنافى الحسن وماريتيمو بسرعة غريبة ومنتظر الرد". يذكر أن الزمالك مهدد بخصم نقاط من رصيده فى قضايا أجوجو وموندومو وكريم الحسن بجانب المستحقات المتأخرة لماريتيمو من صفقة إعادة محمد إبراهيم ويتحرك النادى الأبيض ببعض الإجراءات لتجنب تنفيذ أية عقوبات ضد النادى.

والان نبدء بالتفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطلب تأجيل جلسات استئناف قضيتى كريم الحسن وماريتيمو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.