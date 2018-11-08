الأهلى يتدرب على ملعب رادس الليلة وسط حراسة مشددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 8 نوفنبر 2018 02:12 مساءً - يؤدى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مرانه الأخير قبل مواجهة الترجى التونسى مساء اليوم، الخميس، وبالتحديد فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، وهو نفس موعد مواجهة الفريقين غداً الجمعة.

ويواجه الأهلى الترجى التونسي مساء غد، الجمعة، فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن يقام مران الأهلى اليوم وسط حراسة أمنية مشددة، فى الوقت الذى سيشهد المران حضور عدد من جماهير الأهلى لمدة 15 دقيقة فور انطلاقه.

يذكر ان لائحة الاتحاد الأفريقى تنص على خوض الفريق الضيف لمرانه الأخير على ملعب المباراة فى نفس التوقيت .