- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن
حوار جانبى بين الحضرى وأوسة قبل مواجهة الاسماعيلى ودجلةوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 7 نوفنبر 2018 08:12 مساءً - حرص عصام الحضرى حارس مرمى الاسماعيلى ، على التوجه الى محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة قبل انطلاق المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الــ13 بمسابقة الدورى المحلى، ودخل الحارسين فى حوار جانبى قبل اللقاء.
وبدأ الأسماعيلى المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى .. عصام الحضرى، وخط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – باهر المحمدى – أحمد على، وخط الوسط الدفاعى .. عماد حمدى – عمر الوحش، وأمامهم .. كريم بامبو – عبد الرحمن مجدى، وخط الهجوم .. أوكيكى أفولابى – كريستوفر ميندوجا.
فيما جاء تشكيل دجلة كالتالى، حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف، وخط الدفاع .. بسام وليد – خالد رضا – احمد رمضان بيكهام – السيد سالم، وخط الوسط .. محمد عبد العاطى – بوزاسو فاسيليوس – أحمد سعيد، وخط الهجوم .. ابراهيما نداى – محمد رضا – محمد جمال بيبو.
الحضرى
عبد المنصف والحضرى
كانت هذه تفاصيل خبر حوار جانبى بين الحضرى وأوسة قبل مواجهة الاسماعيلى ودجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.