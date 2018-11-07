حوار جانبى بين الحضرى وأوسة قبل مواجهة الاسماعيلى ودجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 7 نوفنبر 2018 08:12 مساءً - حرص عصام الحضرى حارس مرمى الاسماعيلى ، على التوجه الى محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة قبل انطلاق المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الــ13 بمسابقة الدورى المحلى، ودخل الحارسين فى حوار جانبى قبل اللقاء.

وبدأ الأسماعيلى المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى .. عصام الحضرى، وخط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – باهر المحمدى – أحمد على، وخط الوسط الدفاعى .. عماد حمدى – عمر الوحش، وأمامهم .. كريم بامبو – عبد الرحمن مجدى، وخط الهجوم .. أوكيكى أفولابى – كريستوفر ميندوجا.

فيما جاء تشكيل دجلة كالتالى، حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف، وخط الدفاع .. بسام وليد – خالد رضا – احمد رمضان بيكهام – السيد سالم، وخط الوسط .. محمد عبد العاطى – بوزاسو فاسيليوس – أحمد سعيد، وخط الهجوم .. ابراهيما نداى – محمد رضا – محمد جمال بيبو.



الحضرى