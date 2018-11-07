أرسنال يعلن عن موعد عودة النني للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن اقتراب عودة النجم المصري محمد النني لتدريبات الفريق. وكان النني يعاني من إصابة عضلية في الساق اليمنى تعرض لها في مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي بالدوري الأوروبي. وكشف الموقع الرسمي للجانرز أن النني سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد أسبوع. وبالتالي سيغيب لاعب خط الوسط عن مباراتي سبورتينج لشبونة وولفرهامبتون أيام 8 و11 من شهر نوفمبر. وأصبح اللاعب الدولي قريباً من المشاركة في مباراة مصر وتونس في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية يوم 16 نوفمبر بالإسكندرية.

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