رياضة | الكفة متوازنة.. تعرف على تاريخ مواجهات طارق العشري ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكفة متوازنة.. تعرف على تاريخ مواجهات طارق العشري ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود في تمام السابعة مساء الاثنين، على إستاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

الزمالك يدخل المباراة متربعًا على قمة الدوري المصري برصيد 20 نقطة، جمعها من (6 انتصارات – تعادلين – هزيمة وحيدة)، بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 9 نقاط جمعها من (انتصار وحيد - 6 تعادلات – 5 هزائم).

يقود حرس الحدود في مباراته ضد الزمالك، طارق العشري والذي يمتلك تاريخًا طويلًا من المواجهات ضد الفارس الأبيض، حيث سبق وتقابل "العشري" في 16 مباراة ضد الزمالك مع 3 أندية مختلفة (انبي – حرس الحدود – وادي دجلة)، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر مثلها وتعادل الفريقين في 4 مباريات.

سجلت الأندية التي دربها طارق العشري 16 هدفًا في شباك الزمالك، واستقبلت 16 هدف أيضًا.

قاد "العشري" حرس الحدود في 11 مباراة ضد الزمالك، فاز في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق العسكري 17 هدفًا.

بينما تولي طارق العشري قيادة فريق إنبي في 4 مواجهات ضد الزمالك، فاز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، سجل 5 أهداف واستقبل هدف وحيد.

وجمعت طارق العشري مواجهة وحيدة ضد الزمالك خلال قيادته لفريق وادي دجلة وانتهت بفوز الفارس الأبيض 1-0 في الموسم الماضي.