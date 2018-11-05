رياضة | اخبار ريال مدريد - النادي الملكي يخوض 4 مباريات متتالية خارج أسوار البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اخبار ريال مدريد - النادي الملكي يخوض 4 مباريات متتالية خارج أسوار البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أن الملكي سيخوض أربع مباريات متتالية خارج ملعب سانتياجو بيرنابيو، عقب الفوز ضد بلد الوليد بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يزور ريال مدريد بقيادة مديره الفني المؤقت سانتياجو سولاري، كلا من فيكتوريا بلزن، وسيلتا فيجو وإيبار وروما الإيطالي.

وسيلعب ريال مدريد مبارياته الأربع القادمة خارج قواعده، ودّع الفريق ملعب سانتياجو برنابيو لغاية شهر ديسمبر المقبل مع فوز ضد بلد الوليد، والآن سيخوض البلانكوس أربع مباريات متتالية خارج الديار ضد فيكتوريا بلزن، سيلتا، ايبار وروما.

وتأتي المباراة الأولى يوم الأربعاء المقبل في التشيك، وسيخوض ريال مدريد على ملعب دوسان أرينا الجولة الرابعة في دور المجموعات، عقب دوري أبطال أوروبا، سيلعب البلانكوس على ملعب بالايدوس يوم الأحد المقبل، في الليجا.

وعقب فترة التوقف الدولي، سيخوض الفريق مباراتين أخريين خارج قواعده، الأولى يوم السبت 24 نوفمبر، على ملعب ايبار في الليجا؛ والثانية في الملعب الأولمبي ضد روما يوم الثلاثاء، 27 نوفمبر، في دوري الأبطال.