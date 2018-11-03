We ترعى اللجنة البارالمبية حتى أولمبياد طوكيو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 3 نوفنبر 2018 06:08 مساءً - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن توقيعها بروتوكول تعاون لرعاية اللجنة البارالمبية المصرية حتى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة والتى ستقام فى اليابان بمدينة طوكيو 2020.

وقع البروتوكول، المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات WE ، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية، بحضور عدد من قيادات المصرية للاتصالات و أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية وعدد من الأبطال البارالمبيين من مختلف الرياضات.

و يأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار ما توليه المصرية للاتصالات من اهتمام بالغ لدعم ورعاية المبادرات التي تعكس مسئوليتها نحو المجتمع واستراتيجيتها فى مجال المسئولية المجتمعية التى تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية دمج متحدي الإعاقة في المجتمع من خلال تأهيلهم رياضيا ونفسيا واجتماعيا وإعدادهم لتمثيل مصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وقال المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE:" أن رعاية الشركة تأتى تماشياً مع أهدافها المستمرة لتكون شريكاً فاعلاً في كافة أنشطة متحدي الإعاقة في أهم الأحداث الرياضية العالمية، الأمر الذي يأتي في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية التي تتبناها الشركة، والمتمثلة في دعم متحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتوفير الفرص المتكافئة لهم وتحقيقاً للأهداف الوطنية والإعلان عن 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة ".

وأضاف البحيري أن أبطال مصر البارالمبيون دائماً ما يحققون إنجازات وبطولات ومراكز متقدمة عالمياً، حيث يتمتع هؤلاء الأبطال بروح المنافسة والتحدي والإصرار لرفع اسم مصر أمام العالم في كافة المنافسات التي يخوضونها، ومن ثم نسعى لدعم هؤلاء الأبطال وتوفير الإمكانات اللازمة بشكل كامل حتى يستمروا في تحقيق مزيد من الإنجازات.