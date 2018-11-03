الإسماعيلى والمصرى يتعادلان سلبيا فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 3 نوفنبر 2018 06:08 مساءً - تعادل فريق الإسماعيلى والمصرى سلبيا ، فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد الاسماعيلية فى ختام مواجهات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين وتقام بدون حضور جماهيرى.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل يضم ، أحمد مسعود، توريك جبرين، أحمد شوشة، فريد شوقى، إسلام عيسى، عمرو موسى، أحمد شكرى، مصطفى مارسيلو، محمد كوفى، أحمد جمعة، ومحمد شطة.

فيما خاض الإسماعيلى اللقاء بتشكيل يضم عصام الحضرى، طارق طه، محمود متولى، محمد مجدى، باهر محمدى، عماد حمدى، عمر الوحش، حسنى عبد ربه، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى، كريستوفر مندوجا.

ويحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه مبارتين مؤجلتين فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 7 مواجهات فاز فى 2 وتعادل فى 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه أربعة لقاءات مؤجلة.