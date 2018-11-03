هيما ومصطفى فتحى يقودان شباب الزمالك للفوز على المقاولون 3 / 2

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هيما ومصطفى فتحى يقودان شباب الزمالك للفوز على المقاولون 3 / 2والان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 3 نوفنبر 2018 06:08 مساءً - تغلب فريق الزمالك مواليد 97 بقيادة محمد كمونة المدير الفنى للفريق على المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من بطولة الجمهورية.
أحرز أهداف الزمالك كلا من محمد ابراهيم "هدفين" ومصطفي فتحى "هدف" بينما أحرز أهداف المقاولون العرب كلا من إيهاب عبد المقصود وعمر مينا.
وشهد اللقاء مشاركة ثلاثي الفريق الأول بالزمالك وهم محمد ابراهيم ومحمود عبدالعاطي دونجا ومصطفي فتحي كذلك المدافع الشاب محمد عبدالسلام.
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