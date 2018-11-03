7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوموالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 3 نوفنبر 2018 03:11 صباحاً - شهد اليوم الجمعة 2/ 11/ 2018 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، وجاء ابرزها فوز الاهلى الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا .
الأهلي يُسقط الترجي بثلاثية وينتظر التتويج في رادس.. فيديو
حقق فريق الاهلي فوزً مُثيراً على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، باستاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا .
سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان "هدفين" وعمرو السولية فيما سجل يوسف الدربالي هدف الترجي.
وينتظر الاهلي التتويج ببطولة أفريقيا يوم 9 نوفمبر الجاري في لقاء العودة بإستاد رادس حيث يتطلع المارد الأأحمر للفوز بكأس أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
علي فرج يتوج بلقب بطولة قطر للإسكواش.. وأبو تريكة يسلمه الكأس
توج المصري علي فرج المصنف الثاني عالميا في الإسكواش بلقب بطولة قطر الدولية المفتوحة والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 27 أكتوبر إلي 2 نوفمبر والبالغ مجموع جوائزها 177 ألف دولار، بعد تغلبه علي الألماني سيمون روسنر بثلاثة أشواط نظيفة.
فاز فريق الداخلية على طلائع الجيش 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد كلية الشرطة فى الجولة الـ12 للدورى الممتاز ليحتل الداخلية المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 15 نقطة متقدما بفارق الأهداف على الاتحاد السكندري صاحب نفس الرصيد، بينما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 13 نقطة.
احرز أهداف الداخلية كلاً من حسام باولو و محمد مخلوف فى الدقيقة 72 و 78 ، بينما أحرز هدف الطلائع مصطفى محمد فى الدقيقة 85.
نجح فريق انبى فى التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر ببطولة الدورى .
احرز هدف الجونة أحمد سعيد أوكا فى الدقيقة 15 ، بينما تعادل عماد فتحي لانبي فى الدقيقة 41 .
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