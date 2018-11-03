7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 3 نوفنبر 2018 03:11 صباحاً - شهد اليوم الجمعة 2/ 11/ 2018 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، وجاء ابرزها فوز الاهلى الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا .

الأهلي يُسقط الترجي بثلاثية وينتظر التتويج في رادس.. فيديو

حقق فريق الاهلي فوزً مُثيراً على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، باستاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا .

سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان "هدفين" وعمرو السولية فيما سجل يوسف الدربالي هدف الترجي.

وينتظر الاهلي التتويج ببطولة أفريقيا يوم 9 نوفمبر الجاري في لقاء العودة بإستاد رادس حيث يتطلع المارد الأأحمر للفوز بكأس أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.