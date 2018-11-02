شكرا لقرائتكم خبر عن

إلغاء المؤتمر الصحفى عقب مباراة الإنتاج الحربى وسموحة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 2 نوفنبر 2018 08:21 مساءً - ألغى مجدى الشيخ مراقب مباراة الإنتاج الحربى وسموحة التى أقيمت بالدورى اليوم وانتهت بالتعادل 2-2، المؤتمر الصحفى للمديرين الفنيين عقب اللقاء. وألغى المراقب المؤتمر الصحفى لمختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى بعد طرده فى اللقاء ومعه عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، فيما تم إلغاء المؤتمر الصحفى لعلى ماهر المدير الفنى سموحة لعدم حضور الإعلاميين. ورفع الإنتاج رصيده إلى 19 نقطة بعد التعادل (حيث كان الفوز كفيلا بتصدره الدورى على حساب الزمالك المتربع على القمة بـ20 نقطة)، فيما قفز سموحة إلى 18 نقطة.

والان نبدء بالتفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء المؤتمر الصحفى عقب مباراة الإنتاج الحربى وسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.