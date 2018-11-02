مواجهة مثيرة بين الإنتاج الحربى وسموحة على ستاد السلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 2 نوفنبر 2018 07:13 صباحاً - يستدرج الإنتاج الحربى نظيره سموحة على ستاد السلام مع دقات الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لا تنقصها الإثارة تسعى خلالها العجلات الحربية للعودة لقطار الانتصارات عقب وداع بطولة كأس مصر أمام الزمالك بهدفين دون رد للحفاظ على صدارة مسابقة الدوري .

وشهد أخر ظهور للإنتاج الحربى بمسابقة الدوري تعادلا سلبياً مع الطلائع فيما تعادل سموحة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الأول برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 لقاء فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مباراة وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

وشدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة إستعادة الانتصارات مرة أخرى لاسيما أمام منافس قوى مثل سموحة والذى يأمل مدربه على ماهر فى خطف النقاط الثلاث بعد التعثر أمام الحدود فى الجولة الماضية بتعادل قد ينهى علاقته بالفريق السكندرى .