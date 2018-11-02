الجونة يبحث عن تصحيح المسار أمام إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 2 نوفنبر 2018 07:13 صباحاً - يواجه الجونة نظيره إنبى على ملعب الأول فى البحر الأحمر، مع دقات الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة نسبياً بين الفريقين اللذان تعادلا فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث تعادل الجونة مع النجوم سلبياً فيما تعادل انبى مع الداخلية بهدف لكل فريق .

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدف وسكنت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل إنبى المركز العاشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

ويأمل هشام زكريا المدير الفنى للجونة فى العودة لقطار الانتصارات وخطف النقاط الثلاث من أنياب الفريق البترولى الذى يسعى مدربه خالد متولى لمواصلة النتائج الجيدة بعد التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر عقب الفوز على المنصورة بأربعة أهداف مقابل هدفين .