ميشيل بلاتيني يحمي الأسطورة بيليه من طوفان مبابي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفض نجم كرة القدم الفرنسي السابق، ميشيل بلاتيني، المقارنة بين مواطنه الشاب كيليان مبابي، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان، وأسطورة الكرة البرازيلية بيليه.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، اعتبر أن مبابي مهاجم باريس سان جرمان لا يزال يحتاج إلى الوقت، قبل أن يكون ضمن مقارنة كهذه.

إذاعة “أر أم سي” الفرنسية، نقلت عن بلايتي قوله: إن مبابي الذي برز مع المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2018 سريع جدا جدا ويطلب الكرة في الوقت المناسب، ويهرب من الرقابة في الوقت المناسب، كما يقوم بقطع مسافات طويلة داخل الملعب في الوقت المناسب، ويسجل في الوقت المناسب أيضا.

بلاتيني، رفض بأي شكل من الأشكال المقارنة بين أحد أبرز النجوم الحاليين لكرة القدم حتى ولو كان مبابي، وبين بيليه الملقب بـ”الملك”.. وقال: إذا فاز مبابي بثلاث كؤوس للعالم، يمكن أن نقارنه ببيليه، دعوه يلعب وسنقرر، سنحكم عليه بعد عشرة أعوام، مقرا في الوقت ذاته بأن أداء المهاجم الشاب مثير للإعجاب.

مبابي سجل أربعة أهداف في مونديال كأس العالم بروسيا 2018، بينها هدف في المباراة النهائية التي فاز بها منتخب بلاده على كرواتيا 4-2. وأصبح مبابي في عمر 19 عاما وستة أشهر، ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية لكأس العالم بعد بيليه الذي سجل بعمر السابعة عشر و8 أشهر في مرمى السويد (5-2) في نهائي عام 1958.. وأحرز بيليه لقب المونديال أعوام 1958، 1962، و1970.

بيليه البالغ من العمر 77 عاما، كان قد أشاد بمبابي في السابق، وقال في تغريدة له بعد هدف الفرنسي في نهائي المونديال: إذا استمر كيليان في معادلة أرقامي القياسية، ربما يتعين على اللعب مجددا.

وفي سبتمبر، أرسل بيليه لمبابي هدية عبارة عن قميص ناديه السابق سانتوس ممهورا بتوقيعه، وشكره مبابي بتغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها: “شكرا للهدية الرائعة أيها الملك”.