أهداف الأربعاء.. رباعية الريال.. وثلاثية تشيلسي وتوتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراوي: زوار مصراوي الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز أهداف يوم أمس الأربعاء 31 أكتوبر، في البطولات المختلفة حول العالم. الدوري الإيطالي ميلان 2 VS جنوى 1 كأس الرابطة الإنجليزية تشيلسي 3 VS ديربي كاونتي 2 وست هام 1 VS توتنهام هوتسبر 3 آرسنال 2 VS بلاكبول 1 العين 1 VS الشارقة 2 كأس ملك إسبانيا كولتورال ليونيسا 0 VS برشلونة 1 ميليلة 0 VS ريال مدريد 4

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