إيهاب جلال يتمسك بدفع المصري الشرط الجزائي لأهلي طرابلس.. وميدو في الصورة

عمرو الحلوانى

تمسك إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى أهلى طرابلس الليبى بقيام النادى المصرى البورسعيدى بدفع الشرط الجزائى فى عقد المدرب من أجل فسخ التعاقد وتولى قيادة المصرى فى الفترة المقبلة وذلك خلال الاجتماع الذى عقده سمير حلبية مع أحد المقربين من ايهاب جلال بمكتبه من أجل الوصول الى اتفاق نهائى ولكن جلال تمسك بدفع الشرط الجزائى . وفى ظل الشد والجذب بدأ المصرى الدخول فى مفاوضات مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق تحسبا لفشل المفاوضات مع إيهاب جلال.

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